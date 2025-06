Oggi il Quarantenna1 Festival con Graham Coxon dei Blur

Stasera, in centro, la comunità è invitata per l’ultimo appuntamento del Maggio Fioranese. Prima di tirare le somme dell’edizione in procinto di terminare, c’è ancora modo di godersi un ultimo evento a sfondo musicale: il Quarantenna1 Festival. Sesta edizione della kermesse a cura della storica radio locale Radio Antenna 1, nata nel lontano 1977 come frequenza "orgogliosamente indipendente, libera e alla ricerca di nuovi stimoli, e così sarà per sempre". Il palinsesto dei cantanti rimane, pertanto, di estremo spessore anche quest’anno. Forse, però, oggi si tocca l’apice: questa sera, alle 21.30, si esibiranno sul Main Stage in Piazza Ciro Menotti i The Weave, progetto musicale che vede uniti Graham Coxon (fondatore della nota band britannica Blur) e Rose Elinor Dougall (ex membro delle The Pipettes), nell’unica data italiana del loro tour. Suoneranno e canteranno anche gli Heron King presso lo Stone Stage e, prima Gorgo poi Emiliano Mazzoni, dal palco sotto l’albero. La serata prende il via alle 18, con possibilità di godersi i food-truck presenti in via Vittorio Veneto. Il festival è organizzato in collaborazione con il Comune, il Comitato Fiorano in Festa, l’associazione Fiorano Free Music (che sta mettendo in piedi la nuova edizione del Fiorachella Music Festival, il prossimo 18 e 19 luglio a Villa Pace) e, novità, in partenariato con l’Arti Vive Festival di Soliera. Per consentire lo svolgimento in sicurezza del Qurantenna1 Festival è prevista la chiusura stradale con divieto di transito (eccetto veicoli autorizzati, residenti e mezzi di soccorso) in via Vittorio Veneto da via Santa Caterina fino a via Marconi dalle 15 di ogg alle 2 di domani; la chiusura stradale su Piazza Ciro Menotti nell’area parcheggio lato-nord del Municipio tra via Ferri e via Malatesta dalle 9 di stamani alle 2 di domani.

Gabriele Arcuri