Oggi in edicola lo speciale Sassuolo

Andiamo a bersaglio, con l’inserto ‘Sassuolo da vivere’ in edicola domani. Protagonista del ‘nostro’ inserto mensile è infatti Stefania GIavelli, campionessa italiana di arco nudo ai campionati italiani indoor Fitarco a squadre. Non solo sport, tuttavia: spazio anche all’economia e alle aziende del nostro territorio, alle scuole, all’associazionismo e al volontariato oltre che ad una delle tradizioni più sentite in città, che si tramanda ormai da secoli, ovvero quella del ‘Giovedi Santo’, in programma tra meno di tre settimane, con la solenne processione che prelude alle festività di Pasqua.