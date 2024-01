Oggi la Cittadella cerca l’allungo. Castelfranco senza Gibertini

Due formazioni modenesi aprono oggi il fine settimana dei dilettanti. In Eccellenza la capolista Cittadella riceve alle 14,30 a San Damaso il fanalino di coda Bagnolese, rilanciata dalle prime 2 vittorie stagionali, ma sempre a -7 dalla zona playout. Per la truppa di Salmi (in casa 5 successi e 3 pari) un’occasione ghiotta per andare per una sera a +6 su Castelfranco e Terre di Castelli e mettere pressione alle inseguitrici. In Coppa di Prima invece è il Colombaro di mister Stefano Antonelli ad aprire oggi gli ottavi di finale (14,30): gli "orange", quinti in Prima "D", giocano al campo "Pallavicini" di Bologna contro La Dozza (gara secca, in caso di parità al 90’ ci sono i rigori) che è all’8° posto in Prima "E", domani invece le altre 7 sfide fra cui anche Real Casalecchio-Polinago.

MERCATO. In Seconda "F" innesto fra i pali del Medolla che ha annunciato l’esperto Riccardo Callegari (’84) dal Casumaro, già in Promozione a Santa Maria Codifiume, Argenta e Camposanto.

ECCELLENZA. Ecco la schedina di Vincenzo Corrente per le gare di domani e le ultime dai campi delle squadre modenesi. Cittadella-Bagnolese (oggi ore 14,30): Salmi non ha Bellentani, Bandaogo e Sejdiraj infortunati. Correggese-Terre Di Castelli X: Domizzi privo di Pigozzi, Cornia, Gozzi, Massarei e Uhunamure, tornano Iori e Operato. Nei reggiani debutta il terzino svedese Tristan Hedman (2004) ex Monza e Nocerina, figlio di Magnus Hedman portiere della nazionale svedese che ai Mondiali di Usa 1994 ha conquistato la medaglia di bronzo (vittoria nel 3°-4° posto con la Bulgaria) ed ha partecipato anche al Mondiale del 2002. Castelfranco-Brescello 1X: per la prima volta Virtus senza il guardiano Gibertini (tolto un neo dalla spalla, al suo posto tocca al ’99 Cavallini), out anche Savino e Fiorentini. Agazzanese-Formigine X: Sarnelli deve rinunciare a Luca Marverti ed è in dubbio Vacondio. La Pieve-Nibbiano 2: nei granata infortunato il solo Erihioui.

PROMOZIONE. I pronostici delle gare di domani: Baiso-Castelnuovo 1X, San Felice-Fiorano 1, Camposanto-Sp. Scandiano X2, Quarantolese-Sanmichelese X2, Cdr Mutina-Cavezzo 1, Montagna-United Carpi 2, Nextgen-Vianese (a Castelvetro) 2. Intanto la gara Nextgen-Bibbiano di domenica 28 si anticipa a sabato 27 alle 17 a Castelvetro.

d.s.