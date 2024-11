Oggi la festa per la chiesa di Reno. Visita in anteprima con Felicori

Sono ritornate ‘a casa’ e sono state ricollocate tutte le opere d’arte e le statue, così come il quadro con la Visitazione sull’altare maggiore. Sono arrivati i nuovi arredi sacri. Sono state sistemate tutte le luci. La chiesa della Visitazione di Maria Santissima a Reno Finalese si prepara a riaprire al culto (dopo i lavori di ripristino post sisma) con la solenne cerimonia prevista oggi pomeriggio. Alle 14.30 si terrà un concerto di campane, alle 15 i saluti delle autorità, quindi l’apertura ufficiale e la Santa Messa, presieduta da monsignor Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì-Bertinoro. Alle 17, infine, un momento di festa per salutare la rinascita della piccola, antica chiesa, nel cuore della campagna, proprio al confine fra le province di Modena e di Ferrara.

Come segnalerà anche una lapide apposta all’ingresso, la riapertura della chiesa di Reno avrà una dedica speciale per don Oscar Bin, amatissimo dai finalesi, che fu parroco di Reno per diversi anni ed è venuto a mancare nel settembre 2019, proprio mentre iniziavano i lavori di recupero.

Ieri mattina è arrivato a Finale l’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori che ha visitato la chiesa in anteprima, insieme agli assessori comunali Christian Feloni e Patrizia Melara: ad accoglierli il parroco di Finale e Reno don Daniele Bernabei, che in questi anni ha seguito tutto l’iter dei lavori. Per il ripristino della chiesa (curato dall’Ufficio ricostruzione dell’arcidiocesi), la Regione ha stanziato più di due milioni di euro, nel piano della ricostruzione post sisma.

s.m.