Oggi l’addio a Lorenzo Setti

E’ previsto per questa mattina l’ultimo saluto a Lorenzo Setti, il carpigiano 56enne morto tragicamente mercoledì mentre stava effettuando un’escursione in valle Antigorio (Piemonte). Da ieri la salma si trova al Terracielo Funeral Home di Carpi (via Lenin 9), dove oggi alle 11 parenti e amici potranno rendergli l’estremo omaggio.

La notizia della morte di Setti, avvenuta a seguito di una caduta facendo un volo di una quindicina di metri mentre cercava di riportarsi sul sentiero principale da cui si era involontariamente allontanato, ha destato molta commozione in città. Lorenzo era infatti conosciuto per la sua attività di maestro di Yoga che per anni ha esercitato al New Club di Soliera.

Una sua ex allieva ricorda che aveva smesso di insegnare proprio per dedicarsi alla sua altra grande passione, la montagna.