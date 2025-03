Oggi l’addio a Rina. La storica volontare delle feste del paese

Zocca ha perso un pezzo di storia. Giovedì si è spenta Catterina Molinazzi, da tutti conosciuta come Rina. Aveva 94 anni. Lascia i figli Gilberto e Lorenzo, nuore, nipoti e pronipoti. I funerali oggi, alle 10,30, nella chiesa del capoluogo. A Zocca tutti conoscevano la Rina, persona socievole, sempre con il sorriso. Fin che le forze glielo hanno permesso ha collaborato con le associazioni di volontariato del territorio, a iniziare dalla Pro Loco. E quando si trattava di cucinare in occasione di sagre le sue ottime capacità di preparate ottimi piatti e dolci si facevano notare. In gioventù visse la piaga dell’emigrazione, fu una mondina, una delle lavoratrici stagionali, che si spezzavano la schiena, ricurve nell’acqua, a trapiantare le piantine di roso vecchie con quelle nuove togliendo le erbe infestanti.

w. b.