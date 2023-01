Oggi l’arrivo di Mohamed

E’ il giorno del ritorno per Mohamed Gaaloul, il tunisino 29enne indagato per il terribile delitto della giovane mamma di Ravarino, Alice Neri. Questa mattina, infatti, lo straniero rientrerà a Milano Malpensa con un volo da Parigi, dove è stato trasferito nei giorni scorsi dopo essere stato catturato in Francia. Non ci saranno ‘tappe’ intermedie, da quel che si apprende. Mohamed infatti sarà trasportato direttamente in carcere, al Sant’Anna di Modena, in attesa dell’interrogatorio di garanzia davanti al Gip, previsto entro la settimana. Probabilmente in quell’occasione il tunisino fornirà la propria versione dei fatti: il 29enne, la notte in cui Alice è stata ammazzata a Concordia, ha ammesso di aver accettato un passaggio a casa da una donna bionda che non conosceva. Quanto accaduto dopo, però, resta un mistero.

Secondo la procura sono chiari e gravi gli indizi di colpevolezza a carico dell’indagato: il giovane non salì mai in sella alla bici con la quale era arrivato al bar in cui c’era anche Alice, quel giovedì notte. Inoltre le immagini di videosorveglianza del locale lo avevano ripreso all’esterno del bar pochi istanti dopo rispetto a quando la vittima era salita a bordo della propria Ford Fiesta. Alcuni testimoni affermano che quella notte Alice baciò il presunto assassino, restando però seduta in auto. Dopo di che Mohamed salì a bordo, nel lato passeggero. Le telecamere della zona hanno ripreso poi il tragitto effettuato dalla vettura della vittima, che si è spostata più volte fino ad addentrarsi nelle campagne di Concordia, dove il corpo della giovane mamma è stato rinvenuto carbonizzato in zona Fossa.

Il collega della vittima, con cui la donna aveva trascorso la serata, interrogato dai sostituti procuratori titolari del fasciolo, Amara e Natalini spiegò di aver notato quella notte una persona, di origine nordafricana nel parcheggio del locale. "Credo si stesse fumando una sigaretta – rispose il giovane – credo fosse a qualche metro dalla macchina di Alice, che in quel momento era in moto. Ho aspettato qualche minuto, ho visto che lei non partiva e me ne sono andato. Era buio – aveva spiegato – non saprei dire come era vestito. Ricordo solo la presenza di una giacca con cappuccio, forse una giacca di colore scuro. Non so se sarei in grado di riconoscerlo – precisò infine – poiché l’ho visto solo per pochi istanti e in piena notte".

Un altro testimone affermò che - da quanto appreso da alcuni parenti - Mohamed l’indomani, ovvero il venerdì mattina si presentò dai familiari con i vestiti sporchi d’olio, giustificando quelle macchie con alcuni lavori effettuati sull’auto. Il particolare rimanda però all’incendio dell’auto di Alice, appiccato pare con un accelerante, forse olio esausto. Sono poche, però, le certezza sulla notte in cui si è consumato l’efferato delitto e forse le parole di Gaaloul saranno fondamentali per dare una risposta a numerosi quesiti ad oggi ancora aperti.

v. r.