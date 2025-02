Oggi l’ultimo saluto a Stefano Gulinati

Si terranno oggi alle 15, nella chiesa di Stienta, in provincia di Rovigo, i funerali di Stefano Gulinati, scomparso a soli 54 anni, per un infarto. L’imprenditore era alla guida della AB Group, il gruppo informatico con una sede anche a Finale Emilia, di consulenza per soluzioni di alta qualità e vendita diretta di hardware e software. Un informatico tenace, capace e di successo, che da anni risiedeva nel Veneto. I genitori invece abitano a Bondeno e il padre è uno dei volontari storici della Festa dell’Unità oltre ad essere il custode della Nuova Casina sede dell’associazione accanto all’argine del fiume Panaro.