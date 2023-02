Non ce l’ha fatta l’imprenditore carpigiano del settore alimentare Sandro Santolin, scomparso prematuramente giovedì presso l’Ospedale di Baggiovara dove era ricoverato da alcuni giorni. Santolin, che quest’anno avrebbe compiuto 58 anni, è molto conosciuto in città grazie alla catena di forni a cui aveva dato vita e, in particolare, per il suo pane proteico Primus, un prodotto dietetico ricco di proteine. Sandro Santolin aveva scoperto fin dal 2011 di soffrire di una gravissima patologia congenita al cuore. Il funerale si terrà oggi, alle 14,30, con partenza dalla Funeral Home Terracielo di via Lenin.