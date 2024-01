Oggi partirà il primo intervento per la sostituzione di due caldaie L'amministrazione comunale sostituirà le caldaie malfunzionanti dell'ex Mercato ortofrutticolo all'ingrosso, che ospita anche l'associazione 'Tortellante'. Saranno installati elementi per proteggere i nuovi generatori e modificato l'impianto per evitare accumulo di sporco. L'intervento, del valore di 44 mila euro, sarà a carico di HSE (Hera Servizi Energia).