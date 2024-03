"Oggi siamo stati bravi, ma ci vuole più personalità"

Tre gare, tre punti. La media andrà necessariamente alzata, ma intanto a questo si sta, se si misura il new deal impresso al Sassuolo da Davide Ballardini, che scansa un risultato che non rende pieno merito al Sassuolo ma ai suoi riconosce l’atteggiamento giusto. "Il Sassuolo di oggi ha dimostrato volontà e atteggiamento, e questi sono segnali positivi sui quali continuare a lavorare. Lottare per salvarsi – ha aggiunto il tecnico neroverde – significa essere generosi e determinati a fare il massimo: oggi siamo stati bravi, ma ci servono più convinzione e personalità, e dobbiamo migliorare nel controllo del possesso. Dobbiamo, in sintesi, essere ancora più bravi e avere più voglia di prendere l’avversario in fase difensiva". Non sarà piaciuto, al tecnico neroverde, il modo in cui il Sassuolo ha preso gol e se da una parte il mister ne conviene, dall’altra si dice convinto di poter incidere su quanto non sta, evidentemente, funzionando. "Non posso concentrarmi su un unico aspetto, ma devo lavorare su tutti, cercando di valorizzare le qualità individuali e collettive di tutti i giocatori. Il lavoro e la disciplina sono le chiavi per ottenere il risultato e stiamo lavorando duro per ritrovarsi attorno a questo", dice ancora il tecnico neroverde, la cui fiducia nel gruppo non viene certo meno dopo i 90’ dell’Olimpico. "Il Sassuolo è una squadra ben costruita, con una miscela equilibrata di esperienza e giovani talenti. Abbiamo giocatori come Consigli, Obiang e Ferrari, che portano esperienza e leadership, ma anche giovani promesse che rappresentano il futuro del club". E su questi, fa capire Ballardini, si lavora: "è importantissimo, da parte nostra, continuare su questa strada e sfruttare al massimo il potenziale del gruppo che mi dimostra ogni giorno grandissima disponibilità. E’ da questa disponibilità che continueremo a lavorare, cercando risultati migliori".

