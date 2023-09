Oggi taglio del nastro per il 40esimo Cersaie. Attese 100mila persone

Da oggi a venerdì 29 settembre: cinque giorni per vedere, conoscere, apprezzare il meglio della tecnologia delle superfici (ceramiche e altri materiali) e del settore dell’arredo del bagno.

La 40esima edizione di Cersaie si conferma l’appuntamento internazionale più atteso, che mette insieme 630 aziende provenienti da tutto il mondo pronte a mostrare le ultime innovazioni non solo per i materiali, ma anche per la progettazione dello spazio. Quindici i padiglioni della Fiera di Bologna impegnati, con moltissimi esperti del settore ma anche presenze di scienziati, intellettuali e creativi per incontri sul mondo di domani.

Questa edizione poi celebra i suoi 40 anni con un percorso focalizzato sui prodotti e le aziende che hanno fatto la storia. Le installazioni di Route40 al Centro Servizi, nelle Gallerie 21-22 e 25-26 e nella Mall 37, permetteranno di ripercorrere i momenti salienti di questi quattro decenni. Il Cersaie sarà anche l’occasione per confrontarsi sulla sostenibilità (energie rinnovabili e impiego dell’idrogeno), fattore chiave per il futuro di molte aziende, oltre che sull’innovazione e sulle sfide del made in Italy, temi al centro del convegno inaugurale (oggi alle 11). Quest’anno gli espositori sono in crescita e le aziende di ceramica in mostra – con una grande partecipazione del distretto sassolese – sfiorano il 57 per cento del totale. Tra le novità, la presenza di una delegazione ucraina del settore. Una presenza non solo simbolica ma ricca di significati e densa di opportunità commerciali e di relazioni istituzionali. Gli orari d’ingresso al Cersaie sono dal lunedì al giovedì 9-19 e il venerdì dalle 9 alle 18: l’accesso è gratuito previa registrazione on-line. Per raggiungere la fiera in auto l’uscita è quella di ’Bologna Fiera’, uscita tangenziale numero 7.

Per la 40esima edizione del Salone della ceramica sono attese circa centomila persone e, per regolare la viabilità, sono stati presi alcuni provvedimenti, tra cui lo stop dell’uscita 8 in tangenziale (tra le ore 8 e le 10 e tra le 17 e le 19). Per spostarsi nel quartiere fieristico si può usufruire dello shuttle train tutti i giorni. All’interno, servizi e aree ristoro.