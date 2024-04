Oggi ultima seduta ordinaria

La sicurezza di largo San Giacomo, le iscrizioni alle scuole secondarie di secondo grado e gli interventi nell’area nuova Estense-Vaciglio, rappresentano alcuni dei temi principali della seduta di oggi del Consiglio comunale di Modena, l’ultimo ’ordinario’ di questa legislatura, pur già senza delibere. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale del decreto di indizione dei comizi elettorali, infatti, l’attività dell’Assemblea si limiterà ad adottare, come da normativa, atti urgenti e improrogabili, come quello riguardante, a fine mese, l’approvazione del bilancio Consuntivo.

I lavori sono convocati nell’aula consiliare e vengono trasmessi in diretta streaming sul sito web.