Ogni giorno ben 600 diete specializzate

Oggi dal Centro pasti del Comune di Modena di via Malavolti escono circa 8mila pasti al giorno, di cui 600 diete personalizzate, destinati agli alunni che frequentano i servizi educativi, le primarie e le secondarie di primo grado organizzati su un modello orario che include la fascia pomeridiana (tempo pieno), oltre agli utenti delle strutture territoriali per persone non autosufficienti.