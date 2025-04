"Ogni giorno sfido la frana e vado a curare gli animali

La frana di Boccassuolo non si arresta nella sua corsa verso il letto del Torrente Dragone. E anche la notte tra venerdì e sabato è avanzata di 27 metri raggiungendo ormai una massa di 3 milioni di metri cubi di terreno in movimento. Ieri mattina si è recato sul posto, insieme al sindaco di Palagano Fabio Braglia, anche Davide Baruffi, assessore alla Montagna della Regione Emilia-Romagna, per incontrare le persone colpite e isolate dalla frana. Insieme ai volontari presenti e ai cittadini si è voluto rendere omaggio al Pontefice Papa Francesco, di cui in quelle ore si stava celebrando il funerale. Secondo la testimonianza di Giulio Guigli (foto in alto con la famiglia), titolare della Agriturismo Lissandra, tra i primi ad essere stati evacuati in quanto nelle vicinanze del fronte franoso, "manca poco meno di un chilometro per arrivare al torrente". Fino ad ora sono stati evacuati tre nuclei familiari residenti con otto persone, compresa la famiglia Guigli costituita di un nucleo di 5 persone, mentre sono state allontanati 10 nuclei familiari non residenti, che occupano seconde case per complessive 23 persone. Restano poi 51 persone parzialmente isolate per l’ostuzione di quattro strade.

"La situazione – racconta Guigli – è davvero complicata. Da lunedì scorso io, mia moglie i miei 3 figli (1, 5 e 6 anni) siamo evacuati. Dormiamo in una struttura che ci ha messo a disposizione il Comune e io vado al mattino a seguire i lavori della fattoria ed accudire gli animali. Sto lì da mattino a sera. Fortunatamente l’immobile non è stato danneggiato, ma ci hanno fatto evacuare perché non abbiamo più alcuna via di accesso. Io vado in auto fin nelle vicinanze del fronte franoso, poi devo percorrere a piedi un chilometro attraversandolo a piedi per circa 500 metri e raggiungere così la fattoria. Un percorso che, prima, dal centro di Palagano, si percorreva in una ventina di minuti, adesso occorre circa un’ora".

Nel corso del sopralluogo delle ultime ore, oltre a verificare l’avanzamento del movimento dei detriti con la strumentazione messa a disposizione dal Dipartimento di Geologia dell’università di Modena e Reggio Emilia che contempla l’impiego del drone, è stato evidenziato come, al momento, la frana stia lambendo un traliccio di alta tensione con il potenziale rischio che questo venga compromesso nelle prossime ore. Sono due gli immobili distrutti, due abitazioni e una struttura non adibita ad abitazione, a cui si aggiunge una casa di un residente in procinto di cedere con già importanti lesioni. Si confermano anche tre ponticelli di attraversamento distrutti.

"Il movimento della frana – dice allarmato il sindaco Braglia - si porta via ogni cosa incontri nel suo percorso verso valle. Ringrazio l’assessore Baruffi per la visita, che serve a mantenere alta l’attenzione su una tragedia che giorno dopo giorno assume dimensioni sempre maggiori".

Alberto Greco