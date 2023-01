"Ogni giorno un’altalena di emozioni che crea forti legami"

"Qui dentro vedi tante cose, sia belle che brutte. In un giorno puoi vivere tante emozioni diverse, dalla gioia al dolore all’ansia. Non puoi tenerle tutte dentro di te. Per questo si creano dei legami importanti tra di noi, legami che in altri reparti fai più fatica a instaurare". Silvia Sternieri, già medico di Pronto soccorso all’ospedale di Baggiovara ora responsabile della Medicina d’urgenza, il legame più importante della sua vita l’ha vissuto proprio in corsia dove ha incontrato per la prima volta nel 2008 Andrea Benetti, allora giovane specializzando. Una accanto all’altro, turno dopo turno, hanno cominciato a frequentarsi anche fuori dall’ospedale ed è scoccato l’amore. Nel 2013 Silvia e Andrea si sono sposati e ora hanno tre figli. "Per organizzare la nostra vita familiare ovviamente non possiamo più fare gli stessi turni – spiega Sternieri – fondamentale poi è l’aiuto di amici e di parenti. Ci siamo posti una regola: è fatto divieto assoluto parlare di malattie e di ospedale in casa con i bimbi". Facile da dire, difficile da rispettare, soprattutto nei momenti più critici dell’emergenza Covid che ha messo sotto pressione gli ospedali e chi ci lavora dentro. "Dalla sala d’aspetto non si riesce a capire il lavoro che viene eseguito dentro il pronto soccorso senza mai una interruzione – racconta il direttore del Pronto soccorso di Baggiovara, Geminiano Bandiera –. Passano tante ore e quando un paziente arriva dall’altra parte capisce che c’è un mondo e ci sono degli esseri umani". Persone, prima ancora di professionisti, che provano emozioni come tutti quanti. "La soddisfazione più grande è quando un infermiere viene a comunicarti che il paziente grave che hai trattato pochi minuti prima sta meglio e si sta riprendendo" spiega Sternieri. Il momento più brutto invece è quando devi comunicare a un genitore che suo figlio non ce l’ha fatta. "Devi stare accanto a loro quando cominciano a piangere e a urlare, si stringono a te perché sanno che sei l’ultimo che ha toccato vivo il proprio figlio". Qui dentro capita tutto troppo in fretta. Col tempo ci si abitua. L’esperienza conta tanto. Condividere con il proprio partner un episodio doloroso vissuto in corsia a volte può aiutare. "Questa professione ti toglie tanto, devi essere disposto a fare sacrifici, turni pesanti soprattutto di notte – continua la responsabile della Medicina d’urgenza –. Ti toglie tanto della vita sociale, ma ti restituisce altrettanto quando riesci a salvare una persona grazie alla tua diagnosi. Qui dentro il tempo sembra non passare mai e si creano rapporti umani fortissimi, tra medici e infermieri. Tutti sappiamo che siamo qua per una cosa comune, a Natale come in tutti gli altri giorni dell’anno".

Paolo Tomassone