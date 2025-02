Ok offerta sino-svedese. Si vende a NorDia-Tian Yi

Mozarc Medical, ex Bellco, ha selezionato la cordata sino-svedese NorrDia/Tian Yi Medical "per l’acquisizione delle attività nel settore acuto di Mirandola dell’ex Bellco". Le due aziende entreranno in possesso della linea 1, della linea 2, della proprietà intellettuale e delle registrazioni. Per Mozarc Medical l’offerta "è quella più in linea con i criteri stabiliti la scorsa estate con i governi regionale e nazionale dai comitati aziendali e dai sindacati". Previsti 125 occupati, 81 a giugno 2025 e gli altri tra il 2026 e il 2027. Quattordici persone uscirebbero con incentivi, 94 sarebbero assorbite nel giro di tre anni grazie alla sinergia con Euroset, mentre altri trenta lavorerebbero con Livanova.