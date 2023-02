Oklahoma City, viaggio nei mondi di Baraldini

Un viaggio in mongolfiera tra mondi paralleli, capace di sorprendere, una frase dopo l’altra, e di accompagnare il lettore in situazioni sempre nuove, talvolta ciniche, talvolta grottesche, mai scontate. E’ questo ’lo spirito’ del libro di Francesco Baraldini, noto farmacista del centro e scrittore appassionato (ha già pubblicato, tra gli altri, Hotel Rivabella, I nipotini dello zio Sulprizio e Il viaggio in treno), dal titolo Oklahoma City, edizioni Artestampa.

Il volume (259 pagine) è impreziosito dalle bellissime illustrazioni di Monica Morselli. Sarà presentato domani, alle 18, alla libreria Ubik di via Dei Tintori 22.

Qualche flash: si tratta di sei racconti e di sei diverse atmosfere. C’è il futuro distopico di Oklahoma City, un bizzarro poliziesco macchiato dell’inchiostro dei tatuaggi (Amici per la pelle), il racconto di "un equivoco ma inequivocabile" incontro di coppia. E ancora una guerra combattuta in una ’rassicurante’ opera d’arte, La battaglia di Borghetto sul Mincio.

Sono sei medicine per l’anima, come sanno essere i libri, tutte da scoprire.