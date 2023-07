Olina, via ai lavori sul ponte del 1522 Ma sarà riaperto solo a bici e pedoni

Sono iniziati i lavori all’antico Ponte di Olina, un intervento da 400mila euro finanziato dal Ministero della Cultura. Sarà effettuato un restyling complessivo, con pulizia e anche nuova impermeabilizzazione. I lavori dovrebbero essere conclusi entro l’autunno. L’intervento, per il quale a suo tempo si era spesa molto l’ex consigliera regionale Luciana Serri, unisce i territori comunali di Pavullo e di Montecreto, riporta il manufatto al suo antico splendore, ma non verrà aperto al transito degli automezzi: sarà consentito il passaggio solo a biciclette e pedoni. "Stiamo studiando soluzioni alternative affinché la struttura sia preservata – spiega Davide Venturelli, sindaco di Pavullo –. Ha 501 anni, è stata costruita nel 1522 dai mastri Parrocchetti da Ganna, attualmente in provincia di Varese e all’epoca stato di Milano. Ragion per cui nella nostra zona esiste il cognome Milani, discendenti di quegli operai che dopo aver fatto il ponte si fermarono qua e si trovarono bene". Il Ponte di Olina è una delle principali eccellenze architettoniche e naturalistiche del pavullese. Fu voluto dai Montecuccoli e dal podestà di Sestola, ma in realtà ne fu spinta la costruzione dai signori di Firenze e Lucca per fare del Frignano un "ponte" tra la Toscana e l’Emilia attraverso l’Appennino modenese. Costato diverse centinaia di scudi d’oro, fu edificato secondo criteri molto avanzati per la tecnica. La struttura, che rappresenta un elemento di attrazione turistica, è chiusa al traffico veicolare dal 14 febbraio 2019 a seguito dei danni strutturali procurati del maltempo. Ciò ha creato un forte disagio per i residenti costretti a percorrere molti chilometri in più per raggiungere la casa, il lavoro o i campi da coltivare posti sulla sponda del torrente opposta. Quell’anno furono raccolte 600 firme di abitanti del luogo in calce a una petizione inviata ai sindaci di Pavullo e di Montecreto e al presidente della Regione, al ministero dei Beni e delle attività culturali e del Turismo e a Italia Nostra, che chiedevano il recupero e la ristrutturazione del Ponte.

L’anno scorso vi sono stati effettuati lavori di consolidamento importanti sulla sponda di Pavullo dove era in atto un movimento franoso, e sempre la Protezione civile regionale è intervenuta più a valle, località Lughetto, dove insiste una frana storica che scende dal versante di Sestola e spinge l’acqua che erode la riva pavullese dove c’è la viabilità.

Da alcuni anni gli abitanti di qua e di là dal rio Scoltenna, di Montecreto e di Pavullo, e anche l’apposito Comitato, chiedono un passaggio alternativo sul rio. Fra le varie soluzioni potrebbe esserci quella di un ponte tipo bailey nelle vicinanze della centralina idroelettrica.

Walter Bellisi