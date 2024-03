Oltre 100 serrande giù, sfila la rabbia a Finale: "Degrado e ritardi: così fate morire i negozi"

Già alle 8 e mezza Claudia ha appeso il manifesto alla saracinesca del suo storico negozio di casalinghi, "Chiudiamo oggi per non chiudere per sempre". Poco più tardi anche Simona ha fatto lo stesso nel suo negozio di calzature, e Chiara ha spento le luci del suo salone di acconciature ed è uscita. Così – uno dopo l’altro – hanno fatto anche il fruttivendolo e il fornaio, l’ottico e il barista. Verso le 10 di ieri mattina, cento negozianti di Finale (non solo nel centro storico) hanno – alla lettera – chiuso bottega. Serrande giù, vetrine buie. Chiuso per protesta, chiuso per amarezza, chiuso per dire basta. "Se si va avanti così, siamo tutti a rischio chiusura", hanno spiegato Raffaele Magagnoli dell’omonimo hotel e Gianluca Boetti, il ‘Giallo’ della pizzeria, due dei "Negozianti uniti" che hanno organizzato la clamorosa serrata dei negozi finalesi, una ‘scossa’ (e anche uno schiaffo) al Comune, per le lungaggini che stanno mettendo in ginocchio varie attività. Al centro della protesta, soprattutto la situazione di piazza Garibaldi: il cantiere – avviato due anni fa – è fermo da mesi per i contrasti fra la direzione lavori e la ditta appaltatrice, e fra le diverse ditte. In piazza regnano incuria e abbandono. "E noi ci siamo in mezzo. Ma il Comune cosa fa?", lamentano i commercianti.

La protesta ha preso il via dopo le 10, quando i commercianti sono partiti in corteo da piazza Garibaldi. A loro si sono uniti anche diversi cittadini. "I negozi chiudono, Finale muore", "Noi non abbiamo uno stipendio garantito", "Siamo stanchi di non lavorare" sono stati alcuni degli slogan scanditi durante il percorso del corteo che ha attraversato le due piazze del centro e si è portato verso la sede municipale di via Montegrappa. Al sole faceva caldo, ma l’atmosfera si è riscaldata di più lungo la via... Alle 11 il sindaco Claudio Poletti è sceso dal suo ufficio per incontrare i commercianti. Gli hanno consegnato una cassetta di legno e, uno per volta, tutti i negozianti vi hanno deposto le chiavi dei loro esercizi: un gesto simbolico, come a dire che le sorti dei negozi finalesi sono nelle mani del Comune. Ed è iniziato un confronto teso, dai toni anche piuttosto accesi. "Siamo esasperati perché paghiamo le conseguenze di ciò che non va avanti. Però le tasse da pagare ci arrivano lo stesso", hanno esordito i negozianti. E un po’ alla volta anche altri si sono fatti coraggio, come in uno sfogo collettivo: "I nostri negozi sono la nostra fonte di reddito: noi non prendiamo uno stipendio come lei", ha esclamato un commerciante. "E guardatevi intorno: sporcizia e buche dappertutto", è intervenuta un’altra, "Di questo passo sarò costretta a chiudere. Però nel frattempo mi è arrivata la Tari, 525 euro per 30 metri quadri", ha aggiunto la parrucchiera.

Non è stato facile per Poletti tenere a freno il fuoco di fila. Il sindaco ha cercato di riepilogare la storia del cantiere di piazza Garibaldi, segnato da mille traversie: "Ma io non ho tutti i poteri sull’esecuzione dei lavori", ha detto. "E allora vada in Regione, chieda che ci aiutino, e aiuti anche noi commercianti con sostegni veri, concreti", gli hanno risposto, in un’animatissima discussione di un’ora. "E perché a Bondeno sono riusciti a costruire un ponte e noi siamo ancora in ballo?" "Perché il ponte di Bondeno era compreso fra le strutture terremotate: il nostro non rientrava. Abbiamo 230mila euro per sistemarlo e per la fine di maggio confido che si potrà riaprirlo". "E basta con le dirette Facebook: venga in piazza a parlare con noi", hanno aggiunto i commercianti. "Lo farò: la mattina del 20 marzo vi aggiornerò su tutto", ha promesso. Nel mezzogiorno di fuoco la manifestazione è finita così. Ma forse è stato solo il primo tempo.