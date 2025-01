Oltre 100mila euro per la biblioteca. Si punta a riaprire Palazzo Scarselii

A ormai 13 anni dal sisma, sembra che un altro pezzetto si stia muovendo per vedere rimettere a posto anche l’amata e storica biblioteca di Cento anche se per arrivare ad averla aperta e fruibile, i tempi sembrano ancora lunghi. Il comune, infatti ha ravveduto la necessità di procedere con l’ affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione esecutiva e al coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione per quanto riguarda il ripristino con miglioramento sismico di Palazzo Scarselli in via Ugo Bassi. Per una cifra di 131.703 euro presentata sulla piattaforma Sater, il comune ha ritenuto di procedere con l’affidamento del servizio di ingegneria e architettura all’architetto Massimo Partigiani, capogruppo di un team formato anche dall’architetto Ottavia Pirazzini, lo Studio 58 di Ferrara e l’ingegnere Giandomenico Leprini. Si tratta di un’opera importante di ripristino post sisma che vede 2.526.025,37 euro di contributi dallo Stato gestiti dal commissario alla ricostruzione e messi nel bilancio comunale di previsione 2024/2026, collocati nell’esercizio 2025, tenuto conto di quanto previsto all’interno del Piano Annuale Beni Culturali emanato dal Commissario Delegato alla Ricostruzione. E’ un passo importante per poter procedere al resto delle operazioni e riuscire ad arrivare a bando e cantiere e che segue ad altri atti iniziati nel 2018. A dicembre di 7 anni fa, infatti, vi era stato l’affidamento di servizi tecnici per ingegneria e architettura per la redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica, rilievo geometrico del quadro fessurativo unitamente a quello storico-critico, prestazioni geologiche per 42.121,92 euro. Ad aprile dell’anno dopo, nel 2019, furono poi stanziati 12.134,73 euro per servizi tecnici per l’esecuzione di prove, indagini in situ ed analisi di laboratorio su strutture e materiali utilizzati negli edifici di proprietà comunale danneggiati dagli eventi sismici e altri 732 euro per l’affidamento assistenze murarie propedeutiche alle indagini diagnostiche. Si tratta dunque di proseguire con l’iter per riuscire a poter godere nuovamente non solo della bellezza e della storicità del palazzo ma anche di tutto l’immenso e prezioso patrimonio librario custodito all’interno, tornando a riavere anche un luogo di studio. La storia di Palazzo Scarselli è antica: nel 1771 l’architetto centese Pietro Alberto Cavalieri realizzò questo palazzo, su commissione della famiglia Tassinari, dopo aver abbattuto la precedente Casa Tagliavini, che custodiva il celebre affresco del Guercino raffigurante “La Pace che brucia gli strumenti della guerra” (oggi esposto nella Galleria Estense di Modena). Nell’androne che collega il fronte strada con il giardino, l’architetto Cavalieri realizzò lo scenografico scalone, arricchito da volte, coretti ed eleganti ornamenti.

l.g.