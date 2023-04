Oltre 11mila persone trattate

Sul territorio modenese sono presenti 8 Centri di Salute Mentale (Csm), uno per ogni distretto sanitario e due a Modena città; 7 centri diurni accreditati (2 nell’area Nord, 2 nell’area Centro e 3 nell’area Sud) e 1 day hospital territoriale a Carpi, dotato di 3 posti letto. Nel 2021 l’1,6% della popolazione residente è stato trattato presso i Csm (11.460 soggetti). Circa lo 0,3% della popolazione (2.319 soggetti) era al primo contatto nella vita con i servizi (first ever). Sono stati inoltre trattati 267 soggetti non residenti. La diagnosi più frequentemente formulata per le persone in trattamento è stata la psicosi (36,9%), mentre nei soggetti al primo contatto spiccava quella di nevrosi (33,4%). Anche per l’utenza in carico (7.546 soggetti), ovvero gli utenti per i quali sono presenti trattamenti successivi all’accoglienzaprimo contatto, la diagnosi più frequente è stata la psicosi (53,4%). La prestazione erogata più frequentemente ai pazienti in carico è il colloquiovisita individuale (69,2%). Si nota una percentuale di poco superiore all’1% (1,1%) di prestazioni in videochiamata, introdotte nel 2020. Complessivamente, il 4,8% delle prestazioni è stato erogato in modalità urgente; questa percentuale cresce significativamente (10,1%) se si focalizza l’analisi sui first ever. Gli interventi domiciliari rappresentano il 7,5% degli interventi erogati, mentre i trattamenti socio-riabilitativi rappresentano il 21,3% dei trattamenti erogati.