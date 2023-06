Oltre 150 appuntamenti estivi

L’adunata sezionale degli alpini di Modena, in corso da ieri e che si conclude in mattinata – il via alle 9, alle 12,15, in piazza Calcagnini, l’ammainabandiera e gli onori finali – apre la lunga estate formiginese. Oltre 150 gli appuntamenti che l’Amministrazione comunale ha patrocinato tra giugno e agosto con l’obiettivo di far vivere la città a tutti e permettere anche a persone provenienti da fuori di vederla nei suoi tanti "vestiti da festa". Il calendario, intitolato "Sere destate", spazia da iniziative popolari come sagre e feste nelle frazioni a rassegne culturali, attività per bambini e appuntamenti all’insegna dello sport, della musica e dell’intrattenimento nel senso più pieno del termine. Oltre agli eventi ormai consolidati, dalla rassegna "Spazi eletti" fino ad arrivare ai mercoledì di luglio e ai ‘Ludi di San Bartolomeo’ di agosto, ci saranno in particolare alcune iniziative che porteranno Formigine agli onori nazionali. Giovedì, infatti, da Formigine passa la Mille Miglia, mentre venerdi 23 piazza Calcagnini ospiterà poi "Djs love Romagna", raduno dei più importanti dj che raccoglieranno fondi per le popolazioni alluvionate dell’Emilia-Romagna. A luglio, invece, da Formigine transita la tappa del Giro Donne 2023, la più prestigiosa competizione italiana di questo genere giunta alla sua 34esima edizione. Ad agosto si segnala il concerto spettacolo ‘Guida e basta’ del 26, sempre in piazza Calcagini.