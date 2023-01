Oltre 150 firme per la chiesa ’dimenticata’

Sono 158 le firme che un comitato di cittadini ha raccolto per chiedere notizie in merito al recupero dell’antica Pieve di San Pietro in Elda, frazione di San Prospero, inagibile dopo le scosse del terremoto del 2012. Domani Daniele Stradi, referente del comitato, consegnerà al Vescovo Erio Castellucci la petizione. "Le firme sono state raccolte con il passaparola in circa 10 giorni – spiega Stradi –. La prima notizia della petizione è stata pubblicata su Facebook intorno allo scorso Natale. Poi, ci siamo organizzati. Chi voleva sottoscrivere la petizione, poteva farlo recandosi in un negozio di San Pietro che si è reso disponibile. Purtroppo c’è chi ha saputo in ritardo della petizione, altrimenti le firme raccolte sarebbero state oltre 200. Quello che chiediamo è avere notizie in merito al recupero della Pieve, perché dopo 11 anni non si sa nulla sullo stato della pratica. Speriamo che il Vescovo possa darci notizie. Dal 1999, con la morte del compianto don Nello Camellini, San Pietro in Elda non ha più un parroco residente e dal maggio del 2012, per i danni del terremoto, anche la chiesa è chiusa".

Nella petizione, i cittadini, rivolgendosi al Vescovo Castellucci scrivono: "Tutti noi ci poniamo da tempo una domanda ma, al momento, non ci pare di poter scorgere chi possa darle risposta, ovvero, se e quando torneremo nella nostra chiesa! Per quanto di nostra conoscenza i danni maggiori hanno riguardato la torre campanaria e parte della casa canonica, mentre essi sono piuttosto contenuti per le strutture murarie della chiesa, probabilmente grazie anche ai lavori di ristrutturazione e consolidamento eseguiti nel 2003. Constatiamo con grande piacere che, per i danni ad altre chiese dei dintorni, come a Cavezzo, Staggia, Camposanto, Solara, Stuffione, Rivara, i lavori di restauro sono conclusi o in corso d’opera e ci rivolgiamo quindi a Lei con fiducia per avere dagli uffici competenti di Curia, Suo cortese tramite, notizie certe sull’iter della pratica. Tutti noi sampietrini, indistintamente, credenti e non, vogliamo riaperta la nostra chiesa che è nostro irrinunciabile patrimonio. L’abbiamo ereditata da chi ci ha preceduto e vogliamo lasciarla com’era anche dopo di noi".

Angiolina Gozzi