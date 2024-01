Oltre 1800 istanze nel corso del 2023. E crescono i permessi di soggiorno

Sono stati tantissimi nell’anno che si è appena concluso i pareri resi per le istanze di cittadinanza a Prefettura e Comuni da parte della questura di Modena: 1821 a fronte dei 1181 dell’anno precedente. In vertiginoso aumento anche i permessi di soggiorno rilasciati: 38995 rispetto ai 35688 del 2022. Numeri che evidenziano l’impegno straordinario degli uomini della Polizia di Stato, in particolare dell’ufficio immigrazione nonostante le note carenze d’organico croniche che persistono anche dopo il recente invio di nuovi agenti. Guardando ai numeri ‘dell’immigrazione’ gli ordini del questore a seguito di espulsione dal territorio nazionale sono passati da 221 a 318 e i trattenimenti presso i Cpr da 78 a 111.

L’aumento degli sbarchi ha portato anche ad un aumento notevole delle richieste di protezione internazionale: si è passati dalle 459 pratiche di richiesta asilo trattate nel 2022 alle 1.318 del 2023 (+ 187%). L’Ufficio ha altresì curato la puntuale istruttoria delle varie posizioni soggettive, profondendo il massimo sforzo per ridurre i tempi di consegna dei titoli di soggiorno, ma anche per rivedere le posizioni relative a stranieri dediti ad attività criminosa, avviando le conseguenti procedure di revoca o rifiuto del permesso di soggiorno, agendo in tempo reale anche sugli stranieri scarcerati irregolari e sui fermati accompagnati da tutti gli Uffici e Comandi delle Forze dell’Ordine.