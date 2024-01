Oltre 2mila presenze sulle piste del Cimone: "Ottimi risultati"

Il sole di ieri ha ben presto accompagnato oltre 2mila sciatori sulle piste del Cimone, perfettamente innevate. Oggi si spera oltre il raddoppio di tali presenze, viste le favorevoli condizioni meteo e dell’impiantistica: "Piste in ottime condizioni - confermano dal Consorzio Cimone- con 50 centimetri di neve prevalentemente naturale, un paesaggio spettacolare e temperature da pieno inverno (in vetta da meno 5 a zero gradi). Tutti i collegamenti sono aperti, tutti gli impianti di risalita in funzione a Passo del Lupo e Lago della Ninfa (Sestola), Cimoncino (Fanano) e Polle (Riolunato).

Le strade per raggiungerci sono percorribili senza criticità, ma si ricorda l’obbligo dei pneumatici da neve". Dopo le feste natalizie sotto tono, ora l’Appennino inizia a vivere il momento più intenso della stagione.