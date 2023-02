Oltre 3mila appassionati sulle piste del Cimone, in visita anche Pagliuca

Ha fatto visita ieri agli amici del Cimone il noto portiere di calcio Gianluca Pagliuca, ora apprezzato opinionista televisivo, che è stato vicecampione del mondo con la nazionale italiana nel 1994 e annoverato tra i primi portieri al mondo degli anni ‘90. Pagliuca, dopo essere andato a trovare l’amico allenatore Paolo Magnani a Sestola, è salito a Passo del Lupo in un Cimone affollato da oltre 3mila sciatori. "E’ stato il miglior sabato della stagione – dice il presidente del consorzio Luciano Magnani – e Pagliuca si è meravigliato del pienone. Lui non è un vero e proprio sciatore, ma apprezza tutti gli sport e si è complimentato per bellezza e organizzazione della zona".

g.p.