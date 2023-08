Oltre 521mila presenze da luglio a settembre del 2022

"Se consideriamo il periodo estivo, ossia i mesi da luglio a settembre 2022, le presenze turistiche sul territorio modenese sono state più di 521mila, il 16,8% in più rispetto al 2021 e il 9,8% in più rispetto al 2019. In provincia di Modena, i primi sei mesi del 2023 hanno visto un numero di pernottamenti in linea con il 2019 (+2,3%) e superiore all’anno scorso (+10,9%)". Questi sono alcuni dei dati riportati da Lapam Confartigianato Modena, a seguito di un’indagine volta a inquadrare la situazione sul turismo in provincia. Ne emerge un’offerta di qualità e in grado di attirare in molti, su tutta la provincia, ma che senza la forza lavoro necessaria rischia di non mantenere il trend. L’associazione ha elaborato i dati sul 2022 per stilare alcune previsioni sull’anno in corso.

"Nel 2022 a Modena si sono contati nell’arco dell’anno 1,6 milioni di turisti, il 34% in più rispetto al 2021 e in linea con i dati del 2019 (rispetto a 4 anni fa si è registrato un -0,7%)" chiude l’associazione.