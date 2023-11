Oltre duecento ’occhi elettronici’ ai varchi del paese

Mirandola vuole porsi all’avanguardia anche dal punto di vista tecnologico nel contrasto delle infrazioni stradali e dei malintenzionati. Ha da poco preso il via il cantiere che porterà alla realizzazione del nuovo sistema di varchi e dell’implementazione della videosorveglianza, con la sostituzione di apparecchiature che consentono una migliore definizione delle immagini. Per raggiungere questo obiettivo che porta la dotazione di "occhi elettronici" sul territorio a 204, di cui 11 varchi, sistemati nei punti di accesso e delle principali arterie stradali, l’amministrazione ha investito 780mila euro. Entro la fine dell’anno i nuovi impianti entreranno in funzione.

"Con questi sistemi efficientati – commenta l’assessore alla sicurezza Roberto Lodi – sarà possibile aumentare in maniera esponenziale la sicurezza del nostro territorio comunale e arrivare all’individuazione di eventuali rei. Inoltre, al cospetto di fatti criminosi, sarà possibile garantire un tracciamento capillare dei veicoli in entrata e in uscita dal nostro territorio".

Con questo investimento – si sottolinea dal Comune – Mirandola si assesta ai primi posti in Italia per l’investimento in supporti di videosorveglianza calcolati in riferimento al numero di abitanti, dotando la Città dei Pico di uno degli apparati più all’avanguardia, capillari ed efficienti a disposizione attualmente sul mercato. In modo particolare, per quanto concerne il sistema di varchi, il progetto presentato dall’amministrazione ha saputo intercettare, nell’apposito bando, un contributo ministeriale pari a 71.500 euro, classificandosi nei primi venti posti nella relativa graduatoria.

Alberto Greco