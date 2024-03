"Oltre il 72 per cento delle compravendite sono per un immobile in classe F o G" L'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa rivela che nel 2023 il 72,7% delle compravendite riguarda abitazioni in classi energetiche basse. Le transazioni per abitazioni di classe energetica alta registrano una lieve contrazione, influenzate dalla diminuzione dell'offerta di nuove costruzioni. Verona spicca come la città con la percentuale più alta di compravendite in classe energetica A e B.