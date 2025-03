’Oltre la divisa’, focus sulle donne nella polizia

Oggi alle 9.30, presso l’auditorium di Confcommercio Ascom, in via Piave 125, avrà luogo il convegno pubblico ’Oltre la divisa: dedicato alle donne della Polizia di Stato ma non solo’, in occasione della Giornata internazionale della donna.

Quest’anno il Siulp di Modena ha deciso di celebrare la ricorrenza in modo nuovo e diverso dal solito: parlare non solo dei percorsi professionali femminili all’interno della Polizia di Stato, ma anche di tutela della salute attraverso la prevenzione.

Tutto questo non all’interno di una caserma di Polizia, ma tra la gente e anche per le donne che non vestono la divisa, cercando di allargare la platea di destinatarie. Un altro aspetto toccato dal convegno sarà anche quello della salute psicologica che riveste un ruolo importante, in particolare per chi svolge un lavoro usurante ma anche per chi vive difficoltà lavorative in genere.

"L’iniziativa è la prima ed unica nel suo genere in tutta Italia ed infatti, oltre ad essere riconosciuta come giornata di formazione professionale, ha ottenuto il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, della Provincia e del Comune di Modena, del Comitato Unitario Permanente – CUP - degli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Modena e della Commissione Pari Opportunità dello stesso CUP".