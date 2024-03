Oltre la rete, il torneo di volley e la visita ad Auschwitz

Il risultato sportivo contava fino ad un certo punto, quello che contava era il messaggio importante che tante ragazze e ragazzi italiani, polacchi ed ucraini hanno riporta a casa, dopo l’esperienza a Cracovia per il torneo della memoria "Oltre la Rete, Oltre il Muro, per non dimenticare", un torneo giovanile con squadre under 16 e 17 che abbinava alle tradizionali partite fra ragazzi di origine diversa e una visita guidata ai campi di concentramento di Auschwitz e Birkenau, dove i giovani italiani hanno potuto conoscere e toccare con mano gli orrori dello sterminio nazista.

Un messaggio sportivo, ma ancora di più un messaggio educativo reso possibile dall’idea partita da Experience, una rete di oltre venti Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche Internazionali di volley, sostenuta dall’Associazione di Cooperazione Internazionale Modena per gli altri (MOXA), ma ancora di più sostenuta dalla grande ospitalità polacca che ha permesso di vivere un’esperienza indimenticabile a giovani di differenti Paesi. Il Torneo della Memoria aveva il patrocinio della federazione italiana e di quella polacca di volley. A livello femminile è stato vinto da Susegana che in finale ha battuto le polacche del Kadra Malopolski, che ha portato qui una squadra formata tutta da 2010, mentre a livello maschile si è imposto il team ucraino che in finale ha battuto Resovia (Pol), con i modenesi del Progetto Volley Frignano che chiudono ottavi. Le finali si sono giocate a Cracovia, poche ore prima della finale di Coppa di Polonia di pallavolo, evento di risonanza internazionale a cui poi tutta la comitiva ha presenziato, ed ha visto due leggende della pallavolo polacca ed italiana come Edward Skorek e Rofoldo Giobbe Giovenzana effettuare le premiazioni, prima dei saluti finali, e dell’arrivederci alla prossima edizione, a cui si sa già dovrebbero anche partecipare due formazioni dell’Emilbronzo 20000 Castelnuovo Rangone.