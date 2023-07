Oltre ogni limite e confine "L’arte deve arrivare ovunque"

di Maria Silvia Cabri

Il festival ‘Trasparenze’, nella sua undicesima edizione, ha debuttato martedì nel borgo di Gombola, nell’Appennino modenese, letteralmente ‘abitandolo’ fino al 30 luglio, e trasformandosi in una programmazione distesa di teatro, danza, cinema e musica, in un crescendo che raggiunge il suo apice nei tre giorni finali di Festival. A spiegarne il significato è Stefano Tè, direttore artistico e regista del Teatro dei Venti e direttore artistico del festival ‘Trasparenze’, a cura dello stesso Teatro dei Venti.

Nella connessione tra città e Appennino, cosa portano in scena quest’anno gli abitanti di Gombola?

"Come per ogni edizione del festival ‘Trasparenze’, costruiamo con gli abitanti dei borghi, Gombola, Polinago, Serramazzoni, uno spettacolo. Quest’anno sono ‘Le opere e i giorni’, progetto che nasce dal recupero della tradizione dell’Ander a Vagg, andare a veglia, ovvero incontrarsi e trascorrere le sere d’inverno in compagnia, nella stalla, o nei luoghi più riscaldati. Gli attori sono gli stessi residenti, con i quali abbiamo lavorato da dicembre-gennaio, nell’ambito di ‘Abitare Utopie’, il progetto culturale, promosso dal Teatro dei Venti e sostenuto dalla Fondazione di Modena, che coinvolge tre luoghi: il quartiere San Giovanni Bosco, le Carceri di Modena e Castelfranco Emilia, e, appunto il borgo di Gombola".

Quale il tema portante?

"Quest’anno abbiamo lavorato sulla scrittura e la poesia, partendo dalla poetessa Azzurra D’Agostino. Molti protagonisti hanno scritto loro poesie, altri ne hanno riadattato di famose. Il tema è molto attuale, quello dell’abitare, dell’accoglienza, e di ciò che può considerarsi ‘casa’. Tematica molto sentita specie se affrontata in un territorio ‘marginale’, a rischio di spopolamento come sono questi borghi. Ne è emersa molta profondità, una poetica che sarà bellissimo condividere con il pubblico".

Quale il messaggio che volete veicolare?

"È possibile portare la cultura e la complessità dell’arte anche in luoghi considerati ‘marginali’. Per noi essere qui è un atto dovuto e l’auspicio è di poter continuare a fare questo Festival, anche se è molto complesso".

Cosa intende?

"Il progetto non ha ottenuto la giusta attenzione istituzionale e politica. Noi ci crediamo moltissimo, anche per costruire qualcosa di importante per il territorio. Ma il timore, vista la situazione, è che questa possa essere l’ultima edizione".