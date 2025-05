Oltreferrovia, apre il parco. Si chiamerà ’Città d’Europa’

Si chiamerà ‘Città d’Europa’ e sarà inaugurato venerdì, il grande parco urbano dell’Oltreferrovia, in via Corbolani, che apre al pubblico proprio nel giorno della Festa dell’Europa. Alla cerimonia di inaugurazione, che inizia alle 15 ed è aperta a tutti i cittadini, parteciperanno il sindaco di Carpi Riccardo Righi e l’eurodeputato Stefano Bonaccini. Per festeggiare insieme l’apertura del parco ai carpigiani e la Giornata dell’Europa, è previsto un momento di riflessione con la lettura di testi dedicati all’Europa e alla pace a cura di Sara Gozzi accompagnata dalla musica del maestro Pietro Rustichelli. Saranno presenti alcune classi delle scuole primarie e, in chiusura, le atlete della Nazareno Cheer Sport che proporranno un’esibizione. Il vicario generale della Diocesi di Carpi monsignor Gildo Manicardi impartirà la benedizione.

Il progetto del parco, che misura oltre centomila metri quadrati nei quali sono stati messi a dimora circa 1.900 alberi e quasi tremila arbusti, sarà illustrato dagli stessi progettisti, gli architetti dello studio MCA-Mario Cucinella Architects.

L’intitolazione del parco a ‘Città d’Europa’ mette in evidenza la vocazione internazionale della città, "fin dai tempi dei Pio. Carpi – prosegue la motivazione – dedica il parco alla storia dell’Europa e alla sua civiltà urbana, antica e sempre in cammino. Con radici profonde e lo sguardo rivolto al futuro, per continuare a immaginare e costruire un’Europa più unita, più giusta, più libera nella pace".

Era febbraio 2024 quando è stato compiuto il primo simbolico gesto verso quello che sarebbe appunto diventato il nuovo parco dell’Oltreferrovia: alla presenza di Riccardo Righi, allora assessore a Urbanistica e Ambiente, è stata messa a dimora la prima quercia.

In quella occasione, Righi aveva affermato: "Sarà il più grande polmone verde urbano di Carpi, grazie a un progetto firmato dall’archistar Mario Cucinella. Un valore aggiunto per la nostra città, a pochi metri da Piazza dei Martiri, che mette così altre radici per il futuro. Ricordo con piacere e orgoglio, sia come pubblico amministratore sia come architetto, che questo progetto è anche il risultato di un percorso partecipativo che ha coinvolto tantissimi cittadini e cittadine".

m.s.c.