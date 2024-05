Omaggio a Berselli: "L’Emilia è cambiata, lui saprebbe raccontarla"

’Quel Gran Pezzo Dell’Emilia’, a vent’anni dalla pubblicazione del libro di Edmondo Berselli, il poeta e critico letterario Alberto Bertoni e l’economista e politico Romano Prodi, propongono una riflessione su cosa è rimasto del ritratto dell’Emilia che ci ha fatto lo scrittore. Berselli definiva l’Emilia-Romagna, il luogo del pragmatismo, del rimboccarsi le maniche, del fare concreto, delle ideologie. "Ma forse è un laboratorio politico dove si aggiravano vecchi comunisti pragmatici per i quali il socialismo era il capitalismo gestito da noi", sosteneva lo scrittore. La terra del bel gioco, del bel canto e del buon cibo.

"Parlava di temi politici con grande rigore scientifico ma con leggerezza e delicatezza. La lettura del libro è un divertimento continuo. L’Emilia oggi ha modificato le sue abitudini, quelle conversazioni corali, il ruolo delle piazze non sono quelle di allora", dichiara Romano Prodi. "Con Edmondo Berselli abbiamo fatto un percorso lavorativo e culturale insieme, sono siamo stati colleghi nella casa editrice il Mulino, dal ‘84 al 2000, periodo in cui siamo diventati amici", racconta il giornalista Ugo Berto Arnoaldi. "È stato scioccante per me leggere questo libro a distanza di vent’anni, perché certamente l’Emilia è cambiata. Questo libro è una testimonianza che contiene dei momenti struggenti ed emozionanti come quello sul cielo di Modena, ma allo stesso tempo c’è anche la cultura dei motori, dell’automazione, dell’industria" asserisce il professor Alberto Bertoni.

Sul modello politico emiliano che nel libro dichiara estinto, l’autore ne fa una descrizione di un’ideologia comunista con uno sguardo da cattolico. Vengono però rappresentate un po’ in sordina le tensioni politiche di quel periodo a Modena. Una tesi di questo libro che viene fatta risalire a Giulio Santagata è che si poteva vivere benissimo senza fare politica perché la politica la facevano i comunisti. "Molta meno spontaneità, scarsa riflessione personale e questo è quello che mi preoccupa, con un atteggiamento divisivo molto più marcato rispetto ai tempi della guerra fredda. La politica di oggi è molto più teleologica di quella di ieri. L’autore stesso scriverebbe cose diverse in questo momento storico culturale dell’Emilia", conclude Romano Prodi.