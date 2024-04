Omaggio a Luigi Nono per violino

È un omaggio speciale a Luigi Nono, compositore e intellettuale veneziano, nel centenario della nascita, l’ "Infinibile cammino" che il cartellone di MusicaCantoParola proporrà domani alle 17.30 all’auditorium del Tempio in viale Caduti in Guerra. Un momento musicale, ma anche di scoperta e di racconto, che prevede un’introduzione del professor Veniero Rizzardi, docente universitario ed esperto della Fondazione Archivio Luigi Nono, una video intervista esclusiva a Nuria Schoenberg Nono, moglie del compositore, e l’esecuzione del brano "Hay que caminar soñando" per due violini spazializzati, con Michela Marchiana (nella foto) e Davide Moro. "Impossibile racchiudere in una serata la quantità di approcci possibili all’opera di Luigi Nono, fra i più radicali musicisti italiani del XX secolo (scomparso nel 1990, ndr) – spiega la Gioventù Musicale che organizza l’evento –. Da qui l’idea di raccontare l’ultima parte della sua produzione, in particolare la poetica dei ‘camminanti’ e i lavori che dal 1986 in avanti sono ispirati a queste figure". Luigi Nono raccontava di aver letto sul muro di un chiostro a Toledo questa parafrasi di una poesia di Antonio Machado: "Caminantes, no hay caminos, hay que caminar", dunque "O voi che camminate, non vi sono strade, c’è da camminare". La suggestione letteraria diventa stimolo all’approccio compositivo: non esistono percorsi segnati, strade certe e sicure, bisogna rifiutare le vie predeterminate per aprirsi alla ricerca incessante.