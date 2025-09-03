Omaggio a Mauro Forghieri . Proiezione del film sulla Ferrari per sostenere il Policlinico

Venerdì alle 20.30 all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello serata speciale dedicata alla storia del Cavallino Rampante e all’ingegner Mauro Forghieri, tra i più stretti collaboratori di Enzo Ferrari. L’iniziativa, organizzata da Panathlon Modena e Cinematic Motor Fest con il patrocinio del Comune di Maranello, vedrà la proiezione del film documentario ’Ferrari: Fury and the Monster’ diretto da Steve Hoover, dedicato ad approfondire la storia dell’azienda di Maranello e al contributo dell’ing. Forghieri, responsabile del Reparto Tecnico per le vetture da corsa, allo sviluppo di vetture leggendarie come la 250 GTO, detta ’Monster’, co-protagonista del documentario.

L’evento è organizzato per sostenere la raccolta fondi promossa da Panathlon e destinata all’acquisto del nuovo sistema Evo Omnia per il reparto di Radioterapia del Policlinico di Modena (ingresso con donazione minima suggerita 15 euro). Sarà una serata a sfondo benefico uindi ma anche un’occasione per celebrare la storia, la passione e la solidarietà. E’ prevista la partecipazione speciale del produttore Stefano Gallini Durante.

’Ferrari – Fury and the Monster’ è un documentario che si concentra sulla storia della fabbrica di Maranello e alcuni dei suoi maggiori protagonisti, tra cui il fondatore Enzo Ferrari e l’ingegner Mauro Forghieri. L’opera di Steven Hoover ripercorre dalle origini la nascita del celebre marchio: il Commendatore da bambino voleva divenire un cantante d’opera, successivamente, lincenziato da Alfa Romeo, fonda una piccola fabbrica portando con sé alcune delle menti più innovative della casa automobilistica meneghina; poco dopo arrivò il grande successo, che si estese anche alle competizioni su pista e strada.

È il 1961 quando Mauro Forghieri riceve l’incarico di responsabile del Reparto Tecnico per le vetture da corsa: sarà proprio l’ingegnere, 26enne neolaureato, a perfezionare il telaio e creare il motore e le meccaniche della 250 GTO, detta ’Monster’, co-protagonista del documentario. La vettura, infatti, è tra le più ricercate fra i collezionisti: le loro testimonianze, raccolte da Hoover, sono uniche e differenti. Oltre alle interviste a collezionisti, esperti e all’ingegnere Forghieri, vi sono molti filmati ed estratti d’epoca, corredati anche da fotografie: due importanti momenti sono dedicati agli indimenticabili piloti Niki Lauda e Gilles Villeneuve, veri e propri poeti della Formula 1.

Un talento puro, un genio dei motori, l’ultimo uomo capace di progettare una macchina di Formula 1 in ogni sua componente. Mauro Forghieri, scomparso nel 2022, è stato raccontato in molti modi.

Info e prenotazioni: mcarafoli@gmail.com