Omaggio a Pavarotti. Parata di stelle sul palco dell’Arena: "Una serata di vita"

È arrivato pure il diluvio. Come in quella mitica serata del luglio 1991 ad Hyde Park a Londra, quando ad applaudire Luciano c’erano anche il principe Carlo e la principessa Diana che inzuppati come pulcini rimasero ad ascoltarlo incantati fino all’ultima nota. Luciano abbracciava tutti, e tutti si lasciavano abbracciare da Luciano, anche sotto la pioggia: è avvenuto anche l’altra sera all’Arena di Verona, scintillante di stelle per "Pavarotti 90", l’evento che ha riunito le più grandi voci della lirica con i big della musica pop, nel ricordo del tenorissimo a 90 anni dalla sua nascita. Lo show (condotto da Michelle Hunziker, davanti a diecimila spettatori) ha saputo ricreare gli stessi ‘ponti’ che big Luciano aveva creato, facendo dialogare generi e generazioni diverse, la tradizione dell’opera e le nuove sonorità. E con questo ‘filo conduttore’ ha riproposto anche le atmosfere degli indimenticabili "Pavarotti & Friends" che dal 1992 hanno portato a Modena il gotha della musica internazionale. "Una serata di contaminazioni, di vita, di allegria", l’ha definita Michelle Hunziker, aprendo lo spettacolo che verrà trasmesso da Canale 5. Una serata di amicizia e di affetto, ha sottolineato Nicoletta Mantovani, vedova del tenorissimo e presidente della Fondazione a lui dedicata.

Tanti i protagonisti, a partire dai dieci splendidi tenori che hanno cantato arie e duetti, e tutti insieme un’incredibile versione di "Caruso": Placido Domingo e José Carreras (che hanno aperto lo show, alternandosi virtualmente con Luciano in "My way"), Andrea Bocelli, Francesco Meli, Vittorio Grigolo, Yusif Eyvazov, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, Marcelo Alvarez e Giuseppe Infantino, pupillo della Fondazione Pavarotti, con loro Il Volo, i soprani Angela Gheorghiu, Carmen Giannattasio, Giulia Mazzola, Mariam Battistelli, il flautista Andrea Griminelli, il violoncellista Hauser. E a condividere il palco alcuni amatissimi protagonisti del pop e del crossover, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Ligabue, Luca Carboni, Giuliano Sangiorgi, Umberto Tozzi, Lorenzo Licitra e perfino Mahmood che si è cimentato in "Non ti scordar di me". Tutto nelle corde dell’Orchestra della Fondazione Pavarotti che ha visto alternarsi sul podio il maestro Matteo Parmeggiani, suo direttore artistico, il maestro Leonardo De Amicis e anche – a sorpresa – il maestro Beatrice Venezi, di recente nominata direttore musicale del teatro La Fenice di Venezia, che ha accompagnato Domingo e Bocelli in due brani.

Una serata come questa non poteva che essere trapuntata di ricordi. Come quelli di Laura Pausini, Biagio Antonacci e Ligabue che hanno duettato virtualmente con Luciano, rievocando i loro "Pavarotti & Friends". "Mi sentivo amata da lui, mi dava baci e carezze", ha confidato Laura. "Fu bello cantare con lui, anche se capitò un imprevisto – ha rivelato Biagio, in un simpatico aneddoto –. Avevamo fatto tutte le prove di ‘Se è vero che ci sei’ ma al concerto Pavarotti non entrò al momento giusto: il direttore, che doveva dargli l’attacco, aveva dovuto scappare d’urgenza in bagno". Mentre Domingo e Carreras che hanno ricostruito le loro tournée dei Tre Tenori: "Andavamo d’accordo su tutto, tranne che sul calcio. Luciano aveva nel cuore solo la Juve".

A metà serata si è scatenato l’acquazzone che ha costretto a interrompere lo show per circa 45 minuti, poi lo spettacolo è ripreso, arrivando fin quasi all’una, con una perla, i "44 gatti" cantati da Luciano con il Piccolo Coro dell’Antoniano e Pippo Casarini al pianoforte: parte del ricavato infatti sarà devoluta all’Operazione pane per le mense francescane. E nel gran finale non poteva che esserci un unico protagonista, proprio lui, Luciano, nell’iconico "Nessun dorma" registrato nel 1990 a Caracalla, con la direzione di Zubin Mehta. Quel "Vincerò" è stato un nuovo brivido nella notte dell’Arena. E ancora una volta, l’abbraccio di un grande, grandissimo, immenso modenese.