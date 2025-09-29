Omaggio a Righi Guerzoni: "Esperta d’arte e ricercatrice. Ha difeso il bene pubblico"

Lidia Righi Guerzoni è un’intellettuale a tutto campo, storica dell’arte, ricercatrice d’archivio, insegnante: ha sempre lavorato disinteressatamente a vantaggio della collettività nella difesa del bene pubblico, animata dalla passione per l’arte e per la diffusione della conoscenza". Così Angelo Mazza, ispettore onorario della Soprintendenza e oggi conservatore delle collezioni d’arte e storia della Fondazione Carisbo, ha introdotto l’omaggio affettuoso che Spilamberto ha voluto dedicare alla professoressa, con la presentazione di un numero speciale di "Gente di Panaro" (rassegna di storia e cultura locale della Valle del Panaro) che raccoglie 25 anni di articoli e memorie che Lidia Righi Guerzoni ha scritto sull’area spilambertese. La pubblicazione è stata realizzata dal gruppo di documentazione vignolese "Mezaluna - Mario Menabue": "Noi dobbiamo tantissimo a Lidia, massima esperta d’arte, personalità di spicco nella ricerca storica estense, innamorata dello studio di Spilamberto, sua terra natale", hanno detto Massimo Bazzani, direttore responsabile, e Maria Giovanna Trenti, presidente del gruppo Mezaluna.

La professoressa Lidia Righi Guerzoni è stata a lungo anche attenta e puntuale collaboratrice del Carlino: "Si è interessata sempre di tutta la produzione artistica che è frutto del genio, e in ogni suo studio ha sempre adottato un metodo rigoroso, risalendo ai documenti d’archivio, le fonti fondamentali", ha osservato Mazza. Con la chiarezza della giornalista e la precisione dell’archivista ha condotto anche tutte le ricerche che ritroviamo nella raccolta a lei dedicata. Nei saggi riemergono storie di grande fascino e curiosità, come la ricostruzione del sontuoso carro che Vignola costruì nel 1842 per la parata nuziale del duca Francesco V e di Adelgonda di Baviera, oppure le vicende del prezioso baldacchino processionale che l’intagliatore Giuseppe Tacconi realizzò – sempre nel 1842 – per la chiesa di San Giovanni Battista di Spilamberto.

E ancora la scoperta della statua di Santa Filomena, opera inedita di Prudenzio Piccioli che era finita nei depositi della chiesa di San Giovanni, la storia delle campane di Spilamberto e quella dei paliotti di scagliola carpigiana che adornano le chiese del paese, ma anche la riscoperta dei disegni originali dei costumi per i ‘guerrieri’ che scortano in processione la Madonna del Rosario. "In questo libro – ha confidato commossa la professoressa Righi Guerzoni – rivedo la mia vita e le ricerche che hanno accompagnato i miei anni. È stato bello ritrovarli, e mi sono anche divertita a rileggerli". L’incontro ha riunito tanti spilambertesi e amici di Lidia, come in una bella festa: "Nei testi di Lidia la memoria diventa racconto", ha commentato Maria Paola Lelli. "Per questo suo impegno appassionato e questa sua attività – ha concluso Mazza – credo che Lidia Righi Guerzoni meriterebbe la cittadinanza onoraria di Spilamberto".

