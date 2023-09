Omaggio a Sepulveda a Castelnuovo: Ginevra Di Marco omaggia il poeta scomparso Ginevra Di Marco omaggerà l'amico e poeta Luis Sepulveda con uno spettacolo incentrato sui suoi testi. Di Marco sarà accompagnata da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori. Interverrà anche Ilide Carmignani. Ingresso gratuito, stasera alle 21 in via Roma (Auditorium Bavieri in caso di maltempo).