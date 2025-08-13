Omaggio al Drake. Il ricordo di chef Pettinato: "Nel menù dei suoi 90 anni lasagne, gnocco e nodino"

Si avvicina una ricorrenza scolpita nel cuore dei modenesi. Il 14 agosto di 37 anni fa veniva a mancare Enzo Ferrari. Dopo aver festeggiato sei mesi prima il suo 90° compleanno, insieme al figlio Piero e ai suoi oltre 1700 dipendenti, la parabola del costruttore che aveva vinto tutto volgeva al termine. In quel giorno così speciale, nel quale si spegnevano le novanta candeline del genio di Maranello, a cucinare c’era Antonio Pettinato, lo chef forse più vicino al Drake nei suoi ultimi anni di vita.

"Avevo 24 anni quando venni assunto al Cavallino, insieme ad Annamaria, la mia fidanzata, che poi divenne mia moglie e in seguito diverrà direttrice. Vennero organizzate una serie di cene con gli amici più stretti del Drake per testare la cucina, mentre si aggiunse allo staff di sala il giovane Giorgio Nocco, che diventerà il maitre storico della Mario Neri". Si decise che il menu del locale sarebbe stato ‘modenese’ e intorno al 20 di settembre si inaugurò ufficialmente il Cavallino con un evento a cui parteciparono tutti i concessionari Ferrari del mondo: "Era un onore cucinare per il Commendatore, aveva portato nel mondo Maranello, Modena e l’Italia, ma era anche una responsabilità. Enzo Ferrari veniva anche durante la settimana, ma non mancava mai la domenica a pranzo, per trattenersi nel pomeriggio, accompagnato dal fido Dino Tagliazucchi, che non era solo l’autista, ma una persona di fiducia che gli era sempre accanto", aggiunge Pettinato.

Nei quattro anni successivi si videro ai tavoli del Cavallino tutti i grandi nomi della Formula Uno, dello spettacolo del giornalismo, venivano tutti per incontrare Ferrari, da Jackie Stewart, a Lauda, da Andreetti, ad Arnoux, da Villeneuve a Prost e dopo il Gran Premio del Belgio, si vide anche Ayrton Senna, ipotizzando un possibile reclutamento. Ma il momento più eclatante fu il 90° compleanno di Ferrari, il 18 febbraio 1988, di cui si iniziò a parlare diversi mesi prima. "L’allestimento iniziò alle 6 di mattina – ricorda Giorgio Nocco – Enzo Ferrari era riuscito a far smontare una linea produttiva perché noi potessimo apparecchiare. Tutto doveva essere perfetto per quel giorno e noi sentivamo l’adrenalina e l’importanza del momento. Quando l’Ingegnere arrivò, insieme al figlio Piero, al segretario particolare Franco Gozzi, all’Ingegner Razelli e ai due autisti, fu emozionante. Scoppiò un fragoroso e lungo applauso, e in molti si commossero, mentre Ferrari entrava in quello stabilimento che aveva costruito mattone dopo mattone, lottando contro tutto e tutti, fino a consolidare un’affermazione planetaria. Il rosso porpora delle moquettes era il colore dominante, i tavoli rettangolari a lisca di pesce, erano apparecchiati con tovaglie di fiandra gialla, mentre al tavolo d’onore, di cui ci occupavamo personalmente io, lo chef Antonio Pettinato e Gianni Cigarini, sedeva Enzo Ferrari".

Il menù, scelto dall’Ingegnere, prevedeva antipasti di salumi modenesi, cipolline all’aceto balsamico e gnocco ingrassato del fornaio Golinelli. Seguirono i tortellini del Cavallino (alla panna), le lasagne bianche alla Cardinale; lo zampone con i fagioloni; il nodino di vitello con purè e verdure e come dessert la grande torta di compleanno, a forma di scudetto Ferrari, con pan di spagna, crema pasticcera, frutta fresca e panna. Il tutto innaffiato da Malvasia, Lambrusco, Spumante, Nocino Il Mallo. "È difficile dimenticare quei momenti – concludono commossi Antonio e Giorgio – ’Soffia tu!’ Ci chiese, e Beppe Neri lo aiutò a spegnere le 90 candeline".