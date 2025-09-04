Omaggio al maestro Pavarotti. Il concerto per i 90 anni riparte da dove tutto è iniziato

"Il concorso di Llangollen fu l’inizio di tutto. Luciano ripeteva spesso che, senza Llangollen, non avrebbe mai avviato una carriera", ha ricordato spesso Nicoletta Mantovani. Settant’anni fa, nel luglio 1955, Luciano Pavarotti, non ancora ventenne, partì con il papà Fernando e con cinquanta amici della corale Rossini per una spedizione che si rivelò epica: lo storico coro modenese partecipò al grande festival internazionale di Llangolle, in Galles e sbaragliò tutte le altre formazioni in una serata indimenticabile. Luciano Pavarotti era ancora un giovanottone scherzoso, fresco di diploma alle Magistrali, eppure da quel momento ‘sentì’ che la voce, l’opera e il canto lo stavano chiamando. Quella serata in Galles fu il suo primo "Vincerò".

E proprio nel segno di quella storica impresa sarà il grande concerto che il 12 ottobre al teatro Comunale di Modena (intitolato a Luciano e alla sua grande amica Mirella Freni) celebrerà il compleanno di Pavarotti, a chiusura del Modena Belcanto Festival. Proprio il 12 ottobre, infatti, il tenorissimo avrebbe compiuto 90 anni, e il ricordo legherà appunto due anniversari, il suo genetliaco e la mitica spedizione in Galles. Protagonisti della serata saranno appunto due cori che furono presenti a Llangollen in quel fatidico 1955, la nostra meravigliosa Corale Rossini, diretta dal maestro Luca Saltini, e dal Galles il Fron Male Voice Choir che pure partecipò al concerto di settant’anni orsono. Tra le due formazioni nacque una bella amicizia, e i coristi modenesi vennero accolti dalle famiglie gallesi, un legame rimasto vivo negli anni. Oggi si ‘riaccenderà’ grazie a coloro che hanno raccolto il testimone di quella bella esperienza.

Insieme ai due cori, un solista di primissimo piano, il celeberrimo tenore Vittorio Grigolo che è stato uno degli ultimi allievi di Pavarotti e non ha mai dimenticato di ricordare gli insegnamenti ricevuti: Grigolo, acclamato nei teatri di tutto il mondo, torna a Modena a dieci anni esatti dal concerto in memoria di Pavarotti in piazza Grande. Con lui sul palco il soprano Maria Francesca Rossi e il mezzosoprano Benedetta Mazzetto. E ad accompagnare il gran concerto l’Orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti, diretta dal maestro Matteo Parmeggiani. Il programma includerà molte pagine verdiane, dall’ "Ernani" e dalla "Luisa Miller", dal "Nabucco", dal "Trovatore", dall’ "Aida" e dal "Rigoletto", ma non mancherà anche il famoso duetto dalla "Bohème" di Puccini, e per concludere l’immancabile, iconico brindisi dalla "Traviata". I biglietti gratuiti per il concerto saranno in distribuzione da sabato 20 settembre al teatro Comunale.

Fra due giorni sarà l’anniversario della scomparsa di Luciano Pavarotti, ma il sindaco Massimo Mezzetti ribadisce la scelta di celebrare la sua vita, e non la morte. "La vita di Pavarotti – dichiara – è stata talmente intensa e ricca che celebrare il suo compleanno consente di aprire nuove finestre di conoscenza su episodi che possono sembrare marginali ma, al contrario, sono alla base del lungo percorso musicale che il tenore ha compiuto con successo e ammirazione sempre crescente". Cresce intanto l’attesa per l’evento del 30 settembre all’Arena di Verona, un grande show in onore dei 90 anni di Pavarotti, con le stelle della lirica, da Josè Carreras e Placido Domingo ad Andrea Bocelli e Francesco Meli, e lo stesso Vittorio Grigolo, affiancate ad alcuni big del mondo pop, come Ligabue, Laura Pausini, Mahmood, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e Luca Carboni.