Omaggio al ‘princeps’ Con la cornamusa

Valerio Baroncini
Identità a tavola
Modena
13 ott 2025
STEFANO MARCHETTI
Cronaca
A 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina, "princeps musicae", sabato 18 nella chiesa di San Domenico il festival "Grandezze & Meraviglie" ci farà riscoprire la sua sontuosa "Missa Papae Marcelli" nell’esecuzione di soli, coro e strumenti di Biscantores (nella foto) con la direzione di Luca Colombo.

Nel pomeriggio di sabato, in Duomo a Modena, anche il Coro giovanile regionale dell’Emilia Romagna, diretto da Daniele Sconosciuto, renderà omaggio a Palestrina, nel suo concerto per il Modena Organ Festival.

Questa settimana "Grandezze & Meraviglie" toccherà anche la Rocca di Vignola, con un concerto (domani sera) dedicato a Händel fra Roma e Londra, tenuto dall’Ensemble Vicetia Musicalis con Fabio Missaggia, e giovedì 16 alla chiesa del Voto a Modena l’esecuzione integrale del Sesto libro dei Madrigali di Monteverdi con l’ensemble Rosso Porpora diretto da Walter Testolin.

Il Modena Organ Festival proporrà anche i concerti di mercoledì sera in Santa Maria delle Asse con il giovane organista Deniel Perer e di domenica pomeriggio alla chiesa della Madonna del Ponte di Formigine, con Fabio Rinaudo, massimo esecutore italiano di strumenti popolari come la cornamusa, insieme a Luisa Baldassari all’organo e al clavicembalo. Tutt’altra musica invece al Vox Club di Nonantola che sabato 18 (già sold out) accoglierà The Darkness, leggende del rock.

s.m.

