Omaggio al ristoratore Ermes. Un premio per Beppe Zagaglia

Una conclusione della Fiera di Modena ad altissimo tasso di modenesità con il ricordo, tra aneddoti e testimonianze, dell’oste Ermes Rinaldi e la premiazione del fotografo Beppe Zagaglia che da una vita con i suoi scatti fissa la Modena più intima. Sono due delle tante proposte che oggi, ultimo giorno della manifestazione, i visitatori potranno trovare recandosi ai padiglioni del quartiere fieristico di Modena di viale Virgilio dove è in corso la 85° edizione della Campionaria. Ermes Rinaldi sarà ricordato attraverso la presentazione del libro "Le ricette della Bruna. Ermes: una storia d’amore e trattoria". Al termine della presentazione sarà presentato il docu-film "Ciao Gabian" frutto della creatività di Vincenzo Malara e Fabio Fasulo. A proposito di modenesità non si può non menzionare l’appuntamento con l’Unione Società Centenarie Modenesi. Per l’occasione, alla Sala dei 400, saranno consegnati ai soci che hanno contribuito allo sviluppo dell’associazionismo i premi "Fedeltà e Solidarietà"; andrà invece al fotografo e artista Beppe Zagaglia, uno degli interpreti più autentici e apprezzati dello spirito della terra geminiana, il riconoscimento "Modenesità".