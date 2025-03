Omaggio al talento di Billie Holiday

Una disperata, incontenibile e autentica fame di amore e di verità: quella di Billie Holiday è stata una vita baciata dal dono di una voce e di un talento straordinario, ma anche dal tormento della solitudine e della fragilità, dalla persecuzione politica, dal pregiudizio razziale. Stasera alle 21 al teatro Mac Mazzieri di Pavullo, Danilo Rea, pianista di fama internazionale, con il canto di Oona Rea, sua figlia in arte, e la voce narrante dell’attrice Barbara Bovoli, racconterà "La vera storia di Billie Holiday", facendo idealmente rivivere un’icona della storia del jazz.

Di Billie Holiday verranno ripercorse l’infanzia, le ristrettezze economiche, la fame, gli abusi, le arbitrarie detenzioni, poi gli esordi, il successo, le collaborazioni con i grandi pionieri del jazz, le prime jam session, le notti insonni su sgangherati torpedoni per infinite tournée, le amicizie sincere (primo tra tutti Lester Young)... Ed emergeranno anche il suo ruolo di pioniera nella lotta per i diritti civili degli afroamericani, la determinazione di chi non accetta di stare in silenzio, la grande generosità, gli amori sbagliati e il rifugio nelle droghe per non sentire l’assordante solitudine. Oona Rea darà voce e anima ad alcuni fra i grandi successi di Billie Holiday, "The Man I Love", "God Bless the Child", "Night and Day", "Strange Fruit", ma anche "The Sunny Side", "Black Coffee", "I Got Rhythm", "Amazing Grace".

Lo spettacolo (che conclude la stagione del Mac Mazzieri) è incastonato nel cartellone della Pavullo Music Week che proseguirà fino a domenica 30 marzo. Domani, sempre al Mac Mazzieri, verrà proiettato il documentario musicale di Giuliano Nicastro "Francesco Guccini – Fra la via Emilia e il West", una versione restaurata del celebre film-concerto girato in piazza Maggiore a Bologna nel 1984. Fra gli altri appuntamenti, giovedì 27, sempre a teatro, "La Notte dei Flauti", concerto a cura del Laboratorio Culturale Aps in collaborazione con il Lions club, sabato 29 i laboratori musicali di sabato 29 alla Music Factory, e in serata a Villa Settecento le esibizioni del Coro Voci del Frignano e del Coro Montecuccoli. Il gran finale della settimana sarà domenica 30 a Villa Settecento con il Complesso bandistico Città di Pavullo, poi il concerto a lume di candela "Poker d’assi", dedicato a quattro grandi compositori di musiche per il cinema, Morricone, Rota, Piovani e Marianelli, una celebrazione del genio italiano.

s. m.