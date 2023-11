Omaggio alla cucina tradizionale. Le ’Ricette della Bruna’, un libro per celebrare l’osteria di Ermes

Il volume ’Le ricette della Bruna’, per celebrare le sessanta primavere che l’oste più famoso della città ha trascorso all’ombra della Ghirlandina, è stato presentato ieri in via Ganaceto 89, nel locale dove Ermes ha militato per buona parte della sua vita.

Un tributo a Ermes e Bruna, coppia indissolubile nella vita e nel lavoro, scritto da Angelo Giovannini e Francesco Battaglia, per Artioli Editore 1899, dove scoprire la genesi di quel meraviglioso luogo della modenesità che era ed è la Trattoria Ermes, insieme alle preziose ricette della Bruna, tortellini in brodo, quadretti con i fegatini, tagliatelle al ragù, cotoletta, frittelle di baccalà, che dal 1963 in poi hanno fatto la fortuna dell’insegna e che sono fedelmente riportate nella pubblicazione.

Quando Ermes serviva a banco, nella bottega di famiglia a ’La Grande’ di Nonantola, non poteva immaginare che un giorno avrebbe potuto confrontarsi con le personalità più importanti della città e con i grandi in visita a Modena, ma è andata proprio così, grazie al suo approccio autentico, alla sua spontaneità e a quell’impareggiabile cucina. Una carriera costruita giorno dopo giorno con la dedizione di chi mette anima e corpo in questo mestiere, insieme alla moglie Bruna, rezdora autenticamente geminiana, capace di trasformare pochi ingredienti poveri in un piatto sopraffino, restituendo ai due una notorietà planetaria.

Un volume scritto con il cuore, che ci racconta tanto di Ermes e Bruna, ed entra in profondità in quello che hanno rappresentato e sono riusciti a fare in quei pochissimi metri. Un ricco impianto iconografico, aneddoti, episodi esilaranti, riflessioni e slanci di solidarietà sincera che Ermes e Bruna hanno sempre profuso senza mai dirlo troppo in giro e insieme ai successi professionali anche la loro storia d’amore, che iniziò nel ‘55 al Teatro del Popolo di Bomporto, prestato a balera, quando lei aveva 16 anni e lui 18.

E ancora il fidanzamento, la nascita della prima figlia Anna, il matrimonio alle 8 di mattina di martedì, la nascita di Andrea, con la trattoria sempre sullo sfondo a dettare i tempi e i ritmi, uno accanto all’altro, superando insieme le difficoltà della vita. Ma il ricordo di Ermes è vivo, lo conferma la solida conduzione di Alessandro Dolcini, il nuovo gestore, che ha preso a cuore quell’insegna così importante per la nostra città, con le ricette della Bruna, ai fornelli Paola, ai tavoli Nando, come sempre, nel segno della continuità.

"Questo libro – ha detto il sindaco Gian Carlo Muzzarelli – racconta storie di cucina fatta di valorizzazione dei prodotti locali, amore per i piatti e le persone. Ermes e Bruna per oltre mezzo secolo hanno apparecchiato tavole della loro osteria in via Ganaceto e fatto mangiare turisti e modenesi con giovialità"