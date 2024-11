Omaggio alla memoria del prof Pannuti. Premio di laurea al dottor Bussei

Si è tenuta nel pomeriggio di giovedì, la cerimonia di premiazione della prima edizione del bando promosso da Fondazione ANT Italia onlus per il premio di Laurea ’Prof. Franco Pannuti alla memoria’, promosso in occasione dei 45 anni dalla fondazione di ANT. Il bando ha assegnato un premio del valore di duemila euro al dott. Francesco Bussei, laureato Unimore nel corso di Infermieristica (Modena) nell’anno accademico 2022/23, per la tesi dal titolo: ’L’assistenza infermieristica spirituale nella persona in Cure Palliative. Indagine esplorativa sul significato di spiritualità e bisogno formativo’. Hanno preso parte alla cerimonia, tra gli altri, il prof. Michele Zoli, presidente della Facoltà di Medicina e Chirurgia, la responsabile della raccolta fondi per il premio Stefania Pertusi e la delegata di Fondazione ANT per Modena dott.ssa Maria Concetta Pezzuoli. Fondazione ANT Italia onlus, nata a Bologna nel 1978, fornisce assistenza medico specialistica gratuita a casa dei malati di tumore senza alcun costo per le famiglie.

Questi premi di laurea sono stati ideati per tenere vivo il ricordo della figura del fondatore di ANT professor Franco Pannuti, a quasi cinque anni della scomparsa, avvenuta il 5 ottobre 2018.