Omicidi di ‘ndrangheta: 18 anni a Lerose

Ergastolo al boss Nicolino Grande Aracri, ad Angelo Greco e ad Antonio Ciampà. Condanna di 18 anni ad Antonio Lerose di Carpi, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. È il verdetto emesso ieri a Bologna dalla Corte d’Assise d’Appello per i quattro imputati sugli omicidi di ‘ndrangheta del 1992 a Reggio e a Brescello: l’uccisione del 33enne Nicola Vasapollo a Pieve (morto il 21 settembre 1992) e del 35enne Giuseppe Ruggiero a Brescello (22 ottobre 1992). In giugno il sostituto procuratore generale Silvia Marzocchi e il pubblico ministero della Dda Beatrice Ronchi avevano chiesto l’ergastolo per tutti e quattro gli imputati.

Entrambi gli uomini, che erano ai domiciliari, furono uccisi a colpi di pistola nelle loro case. Ruggiero venne freddato da un commando che indossava divise dei carabinieri e che raggiunse Brescello con un’auto riadattata per sembrare una pattuglia dell’Arma.

Per la pubblica accusa, le due morti si inquadrano nella faida tra le cosche rivali Vasapollo-Ruggiero e Dragone-Grande Aracri-Ciampà. Il processo d’Appello bis si è aperto nel gennaio di quest’anno, davanti al presidente della Corte Anna Mori e al giudice a latere Anna Passerone. Grande Aracri è già stato condannato all’ergastolo in via definitiva per Brescello; ora è accusato anche di essere coinvolto nell’assassinio di Pieve. Ciampà dei due omicidi. Per questi due imputati i giudici hanno deciso anche un anno di isolamento diurno.

Lerose e Greco devono invece rispondere solo della morte di Ruggiero. Nell’ottobre 2020 il tribunale di Reggio assolse tutti, a parte l’ergastolo dato a Grande Aracri per il solo omicidio di Ruggiero. Poi la Dda, oltre alla difesa di Grande Aracri, impugnò il verdetto e fu celebrato il primo processo in Appello, che si concluse con un ribaltamento: i quattro imputati furono condannati all’ergastolo. A seguito dei ricorsi delle difese, la Cassazione annullò nel dicembre 2022 le condanne per Greco e Lerose relative all’omicidio di Brescello, quelle di Ciampà per Brescello e Pieve, mentre per Grande Aracri confermò l’ergastolo per l’uccisione di Ruggiero ma non la condanna per Vasapollo. La Corte suprema dispose un nuovo processo di secondo grado - che si è concluso oggi - per chi ebbe la condanna annullata, sostenendo che andavano risentiti i collaboratori di giustizia così come avvenuto nei mesi scorsi. Sia la pubblica accusa che le difese hanno la facoltà di impugnare la sentenza in terzo grado. Il Comune di Brescello si è costituito parte civile, così come l’associazione Libera.

Alessandra Codeluppi