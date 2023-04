Omicidio al Novi Sad "Haram ragazzo serio, aiutava la sua famiglia Comunità nel dolore"

"Era collaborativo e determinato. Rispettava le regole. Voleva aiutare la sua famiglia nel paese d’origine. Per tutti noi la sua morte è stata una ferita dolorosa e inaspettata". Così Luciana Borellini, presidente della Fondazione San Filippo Neri, ha ricordato il giovane pachistano Muhammad Haram, 16 anni, ucciso da una coltellata il 31 marzo scorso al parco Novi Sad, in pieno giorno.

La tragedia ha riportato sotto i riflettori l’importante dibattito sugli stranieri ospitati in città, in particolare i minori non accompagnati. Un tema sollevato spesso dall’amministrazione nei mesi scorsi: "Gli arrivi sono tantissimi – ha ribadito in più occasioni Piazza Grande – Abbiamo bisogno di aiuto".

La Fondazione San Filippo Neri, nata molti anni fa per dare ospitalità agli studenti, oggi si occupa anche del delicato tema dell’accoglienza. E il giovane che ha trovato la morte al Novi Sad aveva trovato proprio lì, al San Filippo Neri, un ’porto sicuro’ in città. "Il ragazzo, tragicamente scomparso il 31 marzo, presso il parco Novi Sad – spiega la presidente Luciana Borellini – era stato inserito presso la comunità per l’autonomia San Filippo Neri questo 30 gennaio. Il suo percorso era simile a quello di tanti ragazzi minori che, arrivati in città, vengono inseriti in percorsi di accoglienza volti a integrarli, il più possibile, nel contesto locale: frequentava un corso di alfabetizzazione e una serie di altre attività di comunità. Pur essendo entrato da solo poche settimane nel sistema di accoglienza, si era subito inserito e aveva stretto legami nel gruppo dei ragazzi ospiti della comunità, in particolare con i suoi connazionali. Si era fatto conoscere come un ragazzo collaborativo, rispettoso delle regole, determinato e riservato, mosso dalla volontà di migrare per aiutare la propria famiglia nel paese di origine. La Fondazione San Filippo Neri – continua Borellini – ha vissuto questa situazione come una ferita dolorosa e inaspettata e sta reagendo, fornendo agli operatori e ai ragazzi percorsi di supporto psico-terapeutico. Fin dalle prime ore in cui si è verificata l’emergenza, la fondazione ha assunto un comportamento di collaborazione con le forze dell’ordine, il servizio sociale del Comune, i servizi sanitari, ponendo in essere una rete di interventi che si è dimostrata capace di far fronte

all’emergenza e che ha permesso a tutti gli attori di svolgere al meglio i propri compiti istituzionali e successivamente ha reso tutte le informazioni richieste dalle televisioni e dagli organi di stampa".

In seguito all’accaduto il centrodestra ha avanzato dubbi sul modo di operare della Fondazione San Filippo Neri. Forza Italia, in particolare, ha presentato un esposto all’Anac (l’autorità nazionale anti corruzione) e al responsabile anti corruzione della Provincia, lamentando, da parte dell’ente di viale Martiri, "insufficiente vigilanza". "La pubblicazione del bilancio – ha detto il consigliere provinciale azzurro Antonio Platis – è ferma al 2020 mentre non è dato sapere quali siano i contributi pubblici ricevuti dalla fondazione dal 2019 (ultimo anno di pubblicazione dei dati) a oggi".

"La fondazione – replica la presidente Borellini – ha sempre inviato i propri bilanci sia all’amministrazione provinciale di Modena, come previsto dallo statuto della fondazione, che alla Regione Emilia-Romagna, in quanto inserita nel registro regionale delle fondazioni. Alla Provincia di Modena vengono trasmessi, annualmente, sia il bilancio di previsione che il bilancio d’esercizio ed entrambi questi documenti sono accompagnati da una relazione, sulla gestione e dal parere del revisore legale. Alla Regione Emilia Romagna – servizio Persone giuridiche – viene trasmesso il solo bilancio di esercizio, corredato della relazione sulla gestione e del parere del revisore legale. Relativamente all’interrogazione urgente pervenuta alla fondazione in data 12 aprile 2023, sono stati forniti in data 19 aprile 2023, al presidente della Provincia di Modena, tutti gli elementi in possesso della Fondazione che si ritengono utili a fornire le risposte all’interrogante. Preso atto che l’obbligo di pubblicazione dei dati sul sito amministrazione trasparente riguarda tutti gli enti che fanno parte della pubblica amministrazione, mentre vi sono assoggettate solamente le fondazioni che presentano requisiti specifici, la cui ricorrenza – ad un esame approfondito effettuato nel corso del 2020, anche coinvolgendo professionisti esterni – non si riscontrerebbe in capo alla Fondazione San Filippo Neri, visto che per l’erogazione dei propri servizi e attività, non riceve alcun contributo eo finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, bensì esclusivamente corrispettivi. Ad ogni buon conto, la fondazione, anche a testimonianza della circostanza che nulla ha da nascondere ha proceduto anche alla pubblicazione sul sito istituzionale dei bilanci d’esercizio 2020 e 2021".