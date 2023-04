Omicidio al Novi Sad "I genitori della vittima chiedono risposte Ci sentiamo ignorati"

di Emanuela Zanasi

A quasi una settimana dalla divulgazione della foto di uno dei presunti aggressori del 16enne pakistano accoltellato e ucciso lo scorso 31 marzo al parco Novi Sad, nessuna segnalazione è giunta sino ad ora alle forze dell’ordine. Venerdì scorso infatti la procura di Modena ha emesso un decreto di fermo per i tre ragazzi sospettati di essere i responsabili della morte di Muhammad Arham. Si tratta di un 19enne, Hadi Muhammad, pakistano, e due minorenni, che hanno lasciato presumibilmente Modena subito dopo l’aggressione, e sono attualmente ricercati in tutta Italia. I carabinieri hanno diffuso la foto dell’unico sospettato maggiorenne, chiedendo a chiunque avesse informazioni o segnalazioni di riferirle immediatamente chiamando il 112, ma al momento non c’è ancora nessuna novità e non si esclude che i tre possano essere fuggiti all’estero, addirittura in Pakistan. E’ il timore anche di Hasnain Abbas Bhatti, referente della comunità pakistana di Carpi, sempre molto attento ai casi che riguardano suoi connazionali. Sta seguendo da vicino anche l’indagine per la morte Muhammad Arham e si sta occupando delle pratiche per il trasferimento della salma in Pakistan ma vorrebbe più collaborazione con le forze dell’ordine. "Siamo nel limbo – dice – la Procura non ci sta dando informazioni, non siamo mai stati contattati nonostante continuiamo a ripetere che come comunità vorremmo dare una mano, soprattutto per poter riportare la salma di questo ragazzino ai suoi genitori". Hasnain Bhatti e altri suoi connazionali si sono subito attivati anche per cercare attraverso i loro canali di comunicazione e le loro conoscenze di rintracciare i tre fuggitivi ma la paura è che abbiano già oltrepassato il confine. "Considerando che sono stati identificati in Italia attraverso i video non è da escludere che siano già all’estero – prosegue Hasnain - noi li stiamo cercando attraverso i social media pakistani, le nostre piattaforme locali e nazionali, è stata diffusa la foto del ragazzo e si fanno appelli a tutta la comunità di collaborare se si hanno informazioni; stiamo facendo il possibile per dare giustizia a questo ragazzo. Ho parlato più volte con la sorella e altri parenti mi stanno chiamando dal Pakistan per avere notizie; capisco il loro malessere. Nella nostra cultura, nella nostra religione, un cadavere che non viene sotterrato è un corpo che continua a soffrire anche dopo la morte. Immaginiamo il dolore dei genitori in questo momento. E’ un tema molto delicato e sensibile – conclude -vorremmo un po’ più di collaborazione dalle forze dell’ordine, almeno delle risposte.